Le note di Mango e Battiato per l' ultimo saluto a Coatti La cugina | Mi ispirerò a lui

Lacrime e commozione hanno pervaso Longastrino lunedì mattina, durante l'ultimo saluto ad Alessandro Coatti, il brillante biologo molecolare di 38 anni. La sua scomparsa, avvolta nel mistero, ha lasciato un vuoto profondo tra amici e familiari. In questo momento di dolore, le note di Mango e Battiato sembrano voler accompagnare l'anima di Coatti verso l'eterno, ispirandoci a ricordarlo con affetto e gratitudine.

Commozione e lacrime lunedì mattina a Longastrino per l'ultimo saluto ad Alessandro Coatti, il biologo molecolare 38enne i cui resti, smembrati, sono stati rinvenuti lo scorso 6 aprile all'interno di una valigia in una zona boscosa vicino a Santa Marta, in Colombia. Come riporta RavennaToday. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L'ultimo saluto ad Alessandro sulle note di Mango e Battiato, la cugina in lacrime: Era una persona fantastica

