Le mille vite di Amadou da un villaggio in Camerun a Varese fino al Mondiale con l' autocanestro

Seini Amadou, giovane talento originario di un piccolo villaggio in Camerun, ha già vissuto mille vite: da Varese al mondiale con l’Autocanestro, e ora il mondo intero è rimasto affascinato dalla sua follia in Australia-Camerun. Ma la sua storia va oltre il campo: a soli 18 anni, ha affrontato grandi sfide personali e un nuovo inizio, trovando nel basket una strada di speranza e riscatto.

