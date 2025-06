Le migliori e peggiori cittadine delle serie tv

Le serie TV ci regalano mondi fantastici, paesaggi suggestivi e cittadini memorabili che restano impressi nella nostra mente. Dalla inquietante Twin Peaks alla accogliente Stars Hollow, queste località fittizie ci trasportano in storie uniche, spesso rappresentando metafore della realtà o rifugi di fantasia. Scopri con noi le città più affascinanti e quelle meno riuscite, tra incanto e delusione, per capire come i creatori abbiano saputo dipingere la provincia americana e oltre.

Dalla proverbiale Twin Peaks alla magica Stars Hollow, ecco i paesini fittizi che hanno raccontato in modo avvincente e centrato la provincia americana (e non solo) nella serialità . "Diane, sono le 11.30 di mattina, è il 24 febbraio. Sto entrando nella città di Twin Peaks." così diceva l'agente Dale Cooper mentre si approcciava ad entrare in macchina nella cittadina nello Stato di Washington, quasi al confine col Canada (ecco spiegati gli alberi nel nome) che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Una ragazza trovata morta e avvolta nella plastica. Un agente dell'FBI arrivato da lontano per provare a far luce sull'accaduto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le migliori (e peggiori) cittadine delle serie tv

