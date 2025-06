Le leonesse producono una visualizzazione dominante prima dell’apri Euro 2025

Le Leonesse inglesi si preparano con grinta e determinazione per il Campionato Europeo 2025, dimostrando una supremazia dominante nelle ultime amichevoli. Con un successo schiacciante 7-0 contro la Giamaica al King Power Stadium, le protagoniste della squadra femminile britannica hanno mandato un segnale chiaro alle avversarie: sono pronte a scrivere una nuova pagina di successi. Il loro cammino verso il torneo promette emozioni e grandi traguardi.

2025-06-29 20:14:00 Breaking news: Le donne dell’Inghilterra hanno esaurito i vincitori della Giamaica nella loro ultima partita di riscaldamento prima del campionato europeo del 2025. Due gol da Ella Toone e un goal ciascuno di Lucy Bronze, Georgia Stanway, Alessia Russo, Aggie Beever-Jones e Beth Mead hanno assicurato una convincente vittoria per 7-0 per le leonesse al King Power Stadium di Leicester City sabato. La Giamaica aveva un goal non consentito nel primo tempo, ma si è rivelato un lavoro clinico pomeridiano per la squadra di Sarina Wiegman mentre si preparano a difendere la loro corona in Svizzera quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com