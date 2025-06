Le impressionanti immagini del boom dei lovebug in Sud Corea | Seul invasa dagli insetti dell'amore

Seul si trasforma in un suggestivo spettacolo di milioni di "lovebug", insetti dall'incredibile prolificità che, attirando l'attenzione di tutti, stanno letteralmente invadendo la città. L'invasione temporanea dovuta alle temperature più alte sta creando disagi, ma niente paura: questi affascinanti visitatori scompariranno nel giro di poche settimane. Scopriamo insieme come questa singolare invasione sta cambiando il volto della capitale sudcoreana.

