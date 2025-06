le grandi manovre mens sana coach vecchi punta a una squadra di soli professionisti o quasi

ricco e prestigioso segna un passo deciso verso la costruzione di una squadra di altissimo livello, quasi esclusivamente composta da professionisti. Con questa scelta strategica, Note di Siena Mens Sana si prepara a scrivere un nuovo capitolo di ambizioni e successi, puntando forte sulla qualità e sulla competitività . Ora, il focus si sposta sulla selezione del roster, con l’obiettivo di creare un team coeso e vincente sotto la guida di Federico Vecchi.

Il dado è tratto in casa Note di Siena Mens Sana. Con la scelta dell’allenatore, arrivata sabato, si apre ora una nuova fase per la società biancoverde che si può dedicare alla ristrutturazione del roster insieme a coach Federico Vecchi, il designato da Caliani e Frati dopo un lungo casting in cui alcuni profili (vedi Bassi, Griccioli o Ansaloni) via via si erano sfilati per diversi motivi. L’arrivo in panchina di un tecnico dal curriculum importante per la B Interregionale e reduce da un campionato, l’ultimo, al piano di sopra con un club storico come Imola, lascia presagire la costruzione di una squadra composta da soli professionisti o quasi nell’ottica di una crescita tecnica, ma anche ambientale, per provare a disputare una stagione con qualche ambizione in più rispetto alla scorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net