Le Forze armate della Repubblica islamica | | Forti dubbi sulla tenuta del cessate il fuoco

Le tensioni nella regione restano elevate, con l’Iran che esprime dubbi sulla durata del recente cessate il fuoco. Mentre la pace temporanea regge, le forze armate della Repubblica islamica sono pronte a rispondere a qualsiasi minaccia. La stabilità nel Medio Oriente rimane quindi un fronte incerto, tra diplomazia e possibile escalation militare. La domanda che ci poniamo ora è: quanto durerà questa fragile tregua?

Per ora il cessate il fuoco tiene, ma l' Iran ha forti dubbi sulla durata dell'intesa. Lo ha detto il nuovo capo di Stato maggiore delle Forze armate della Repubblica islamica, Abdolrahim Mousavi, nel corso di un colloquio telefonico con il ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman bin Abdulaziz, come riportato dall'emittente statale iraniana 'Irib'. "L'Iran è pronto a rispondere a qualsiasi aggressione", ha affermato il generale, che ha assunto l'incarico a seguito dell'uccisione del predecessore Mohammad Hossein Bagheri durante il conflitto di 12 giorni con Israele. "Il regime sionista e l'incursione nel territorio iraniano da parte degli Stati Uniti hanno avuto luogo nonostante la moderazione dell'Iran e mentre erano in corso i negoziati indiretti" sul programma nucleare, ha affermato Mousavi.