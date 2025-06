Le formazioni confermate mentre i leader della lega brasiliana assumono campioni tedeschi

In un sorprendente scontro tra giganti, il Bayern Monaco e Flamengo si contendono ora un posto tra i migliori del mondo nella Coppa del Mondo del Club. Mentre le formazioni sono state ufficialmente confermate, i leader della lega brasiliana fanno una mossa inaspettata assumendo campioni tedeschi. La tensione cresce: chi passerà il turno? Continua a seguire gli sviluppi di questa emozionante sfida che sta catturando l'attenzione globale.

2025-06-29 21:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Bayern Monaco e Flamengo si trovano testa a testa nel Miami Heat per un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo del Club. I campioni della Bundesliga sono arrivati??secondi nel gruppo C dopo la sconfitta contro il Benfica nell’ultimo round di partite di gruppo, mentre Flamengo ha progredito come vincitori del Gruppo D dopo un’impressionante vittoria per 3-1 sul Chelsea. Gli uomini di Vincent Kompany potrebbero iniziare la partita come lievi favoriti, ma è probabile che incontreranno più che soddisfare la loro partita nella squadra attualmente guidando il volo più alto del Brasile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

