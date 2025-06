Le fiamme bruciano in Brianza | auto distrutta

Un incendio devasta i boschi di Bosisio Parini, con le fiamme che divorano un’auto e minacciano il cuore verde della Brianza. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, ma l’evento desta preoccupazione per la tutela dell’ambiente e delle comunità locali. Le autorità sono al lavoro per accertare le cause e prevenire future emergenze. La lotta contro questi incendi diventa una priorità condivisa, perché la natura merita protezione e rispetto.

Fiamme tra i boschi di Bosisio Parini. Nel tardo pomeriggio di lunedì 30 giugno da un'autovettura sita lungo una strada che taglia il polmone verde del paese si sono sprigionate delle alte e copiose fiamme: sul posto si è portata una prima partenza dei Vigili del fuoco che si è occupata dello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

