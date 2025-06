Le Cronache di Narnia ancora guai per Greta Gerwig | rinviate ancora le riprese del film Netflix

Le Cronache di Narnia ancora in difficoltà: le riprese del film Netflix, diretto da Greta Gerwig, sono state rimandate, causando un ritardo imprevisto nel progetto. Dopo il successo delle precedenti trasposizioni, l’atteso adattamento basato su "Il nipote del mago" si trova ora a dover affrontare nuove sfide. Resta da scoprire come questa Hiccup influenzerà la futura uscita e se i fan dovranno attendere ancora più a lungo per immergersi nel magico mondo di Narnia.

Arriverà probabilmente più tardi rispetto a quanto previsto il nuovo adattamento cinematografico dell'opera fantasy di C.S. Lewis Sembra proprio che il nuovissimo adattamento de Le Cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig, che sarà basato sul libro "Il nipote del mago" abbia subito un intoppo nella sua tabella di marcia, nello specifico per quanto riguarda l'inizio delle riprese. Secondo quanto riportato da ScreenDaily, le macchine da presa potrebbero iniziare a girare solo il prossimo autunno, nonostante in precedenza si fosse parlato di un inizio delle riprese già per questo luglio. La produttrice Amy Pascal aveva annunciato con molta sicurezza che le riprese si sarebbero svolte in estate, e un bando di casting per attori bambini lo aveva . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le Cronache di Narnia, ancora guai per Greta Gerwig: rinviate ancora le riprese del film Netflix

