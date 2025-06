Le commedie Rumore Bianco e Inquilini trionfano al Panteatro di Villaricca

Le commedie "Rumore Bianco" e "Inquilini" hanno trionfato alla finale del Panteatro di Villaricca, una kermesse teatrale che ha acceso il cuore della comunità. Ideata e diretta con passione da Antonio Diana, questa rassegna non è solo un'occasione di premiazione, ma un vero e proprio omaggio all’arte teatrale. La serata ha celebrato la magia del palcoscenico e i protagonisti che lo rendono vivo. A conquistare il titolo di miglior spettacolo e il premio di 500 euro è stato...

VILLARICCA (NA) – Grande successo per la finale e la consegna di premi legati alla rassegna “Panteatro”, kermesse teatrale ideata e diretta con appassionata dedizione da Antonio Diana. Una serata che non è stata solo un momento di premiazione, ma un vero e proprio atto d’amore per il teatro e per chi ne fa il motore instancabile di riflessione e bellezza. A conquistare il titolo di Miglior Spettacolo e il premio produzione di 500 euro è stato “Rumore Bianco”, scritto e interpretato da Danilo Napoli, con la regia intensa e vibrante di Yari Gallucci. Un’opera che scuote, attraversa i nervi scoperti del nostro tempo, e denuncia senza retorica le ferite dell’omofobia, della transfobia e delle mille forme di emarginazione che ancora oggi dettano legge nei rapporti umani. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Le commedie “Rumore Bianco” e “Inquilini” trionfano al Panteatro di Villaricca

In questa notizia si parla di: commedie - rumore - bianco - inquilini

Le commedie Rumore Bianco” e “Inquilini” trionfano al Panteatro di Villaricca - -.

Le commedie “Rumore Bianco” e “Inquilini” trionfano al Panteatro di Villaricca - Ma se “Rumore Bianco” ha colpito dritto al cuore, “Inquilini” di Filippo Stasi, autore e regista, ha conquistato ogni ambito del giudizio artistico. Scrive napolivillage.com

Molto Rumore bianco per nulla - Esquire - Cinema di parola in cui si parla molto per non dire niente. Segnala esquire.com