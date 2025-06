Le città dove il prezzo delle case è raddoppiato | così un bilocale può far guadagnare 300mila euro

In un mercato immobiliare in costante evoluzione, alcune città vedono i prezzi delle case raddoppiare, trasformando un semplice bilocale in un potenziale guadagno di 300mila euro. Anche il vecchio "mattone" può diventare un'ottima opportunità di investimento, purché si comprenda il funzionamento del settore e le dinamiche di valore. Scopriamo insieme le location più promettenti e le strategie vincenti per capitalizzare al massimo su questa rinascita edilizia.

Anche il vecchio "mattone" può trasformarsi, per chi ne ha la possibilità, in una buona opportunità d'investimento. A patto, però, che si sappia come funziona il mercato e dove va la catena del valore. Abbiamo così analizzato le quotazioni e le variazioni di prezzo delle province e di molte città. 🔗 Leggi su Today.it

