Le accuse di corruzione per il presidente Ars Galvagno sotto inchiesta anche l' assessore messinese Amata

Scandali e inchieste scuotono la politica siciliana: il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e l'assessore Elvira Amata, entrambi di Fratelli d'Italia, sono sotto indagine per corruzione. Questa vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e integritĂ dei rappresentanti pubblici. La situazione si fa calda, e il pubblico si domanda quale sarĂ l'esito di questa intricata vicenda giudiziaria.

C'è anche la messinese Elvira Amata, attuale assessore regionale al Turismo del governo Schifani tra gli indagati dell'inchiesta per corruzione che vede sotto indagine anche il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Entrambi fanno parte del gruppo politico Fratelli d'Italia. E' quanto riporta La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Anche l’assessora Elvira Amata è indagata per corruzione. L’inchiesta che coinvolge il presidente dell’Ars Galvagno si allarga e tocca uno dei nomi di punta del governo Schifani. Intercettazioni, fondi pubblici, consulenze sospette e un flop chiamato “Magic Vai su Facebook

Galvagno indagato per corruzione, nella stessa inchiesta anche l'assessore regionale Amata - La titolare della delega al Turismo: "Posso soltanto dire che a gennaio mi è stata notificata una proroga di indagini, altro non so dire" ... palermotoday.it scrive

Corruzione, dopo Galvagno indagata anche l’assessore Amata - Amata è indagata per corruzione per l’esercizio della funzione, nell’ambito dello stesso filone investigativo che ha già travolto altri esponenti istituzionali e imprenditoriali siciliani. Secondo grandangoloagrigento.it