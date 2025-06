Lazzate sfida a calcio tra politici lombardi e sindaci in vista un evento a sostegno di Insieme per Fily

Un emozionante derby tra politici lombardi e sindaci infiamma Lazzate, unendo sport e solidarietà in nome di "Insieme per Fily". La sfida, vinta dai Politici Lombardi con un 3-1, ha visto protagonisti non solo calciatori, ma anche il cuore di una comunità solidale. Un evento che dimostra come il calcio possa essere il linguaggio universale per sostenere grandi cause e rafforzare i legami tra cittadini e rappresentanti.

Polisportiva Politici Lombardi batte Sindaci di Lombardia per 3 reti a 1: la gara si è disputata ieri sera nel Centro Sportivo Gianni Brera di Lazzate, promossa nell’ambito della Festa dello Sport dalle società calcistiche Ardor Lazzate e Accademia Lazzate, che ogni anno crescono, educano e fanno giocare a calcio quasi 400 ragazzi suddivisi in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

