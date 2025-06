Lazio sfrattò Juan Bernabé il Welt che si radunò dopo essere stato licenziato

In un'epoca di continui colpi di scena nel calcio, si apre un nuovo capitolo con la recente notizia proveniente dalla Spagna: il Lazio ha deciso di sfrattare Juan Bernabé, ex calciatore della squadra romana. Dopo il licenziamento avvenuto a gennaio a causa di contenuti pubblicati online, il caso si arricchisce di nuovi dettagli e interrogativi. La vicenda mette in luce come i valori e le regole dello sport si confrontino con le sfide della vita privata e dei social.

2025-06-28 13:25:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: IL Lazio Ha sfrattato questo sabato in spagnolo Juan Bernabé, L’ex club del club che viveva nella città sportiva della squadra romana nonostante sia stata licenziata a gennaio per aver pubblicato Contenuto audiovisivo esplicito del suo impianto del pene. “ Lazio comunica che, eseguendo da un ordine emesso dal giudice della Corte di Tivoli, questa mattina è stato effettuato lo sfratto dell’ex Juan Bernabé che occupava senza un titolo A casa all’interno del centro sportivo di Formello “, ha riferito la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La telenovela del falconiere della Lazio sembra ormai essere giunta alla fine. La società biancoceleste oggi ha eseguito lo sfratto di Juan Bernabé dal centro sportivo, come deciso dal Tribunale di Tivoli.

