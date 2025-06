Lazio cessione per oltre 15 milioni | vola in Premier League

La Lazio apre un nuovo capitolo con la cessione di uno dei suoi talenti più promettenti per oltre 15 milioni di euro, sbarcando in Premier League. Un'operazione che segnala una svolta cruciale nel mercato biancoceleste, complicato da difficoltà finanziarie e dalla volontà di Maurizio Sarri di mantenere i big in rosa. In un contesto instabile, ogni mossa diventa fondamentale: ecco tutti i dettagli di questa sfida tra interessi economici e sportivi.

La Lazio saluta uno dei suoi giocatori per oltre 15 milioni di euro, accordo trovato in Premier League: tutti i dettagli dell'operazione Per la Lazio sono giorni complicati dopo le difficoltà finanziarie che porterebbero a un blocco del mercato. Il club biancoceleste ha già fatto sapere che non intende cedere i big, anche perché poi non potrebbe sostituirli. Una situazione difficile da digerire per Maurizio Sarri, desideroso di tornare in Serie A, ma allo stesso tempo irritato dalla situazione. Intanto, la Lazio ha piazzato una cessione importante, quella di Loum Tchaouna che va via dopo un anno.

La Lazio lo aveva acquistato l’estate scorsa pagando 8 milioni alla Salernitana. Dopo una stagione anonima, con 2 gol e 1 assist in 37 presenze, Loum Tchaouna lascia i biancocelesti. Si unirà al Burnley, neopromosso in Premier, per 14 milioni di euro più un Vai su Facebook

