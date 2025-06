Lavoro Paolo Capone Leader UGL | Da dati Istat e Inps segnale chiaro cambio di rotta positivo grazie a politiche attive

L’ultimo rapporto di Istat e Inps rivela un segnale incoraggiante: il mercato del lavoro si risolleva grazie a politiche attive efficaci. Paolo Capone, leader UGL, commenta con entusiasmo questo cambio di rotta positivo, evidenziando come i dati confermino una ripresa concreta anche nel potere d’acquisto delle famiglie, che nel primo trimestre del 2025 registra un incremento dello 0,9%. È un passo importante verso un futuro più stabile e prospero per tutti.

"Accogliamo con soddisfazione i dati diffusi oggi da Istat e Inps che confermano un'inversione di tendenza importante sul fronte economico e occupazionale. Il potere d'acquisto delle famiglie torna a crescere nel primo trimestre del 2025, con un aumento dello 0,9% rilevato dall'Istat, mentre sale an.

