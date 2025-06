Lavoro Emanata l' ordinanza caldo | ecco cosa prevede e quali sono le categorie coinvolte

In risposta alle alte temperature che colpiscono l'Emilia-Romagna, la giunta regionale ha emanato un’ordinanza che vieta il lavoro tra le 12.30 e le 16.00 a tutte le lavoratrici e i lavoratori senza eccezioni. Questa misura, proposta dall’assessore Giovanni Paglia, mira a tutelare la salute di chi opera in condizioni di rischio. Scopriamo insieme cosa prevede nel dettaglio e quali categorie sono coinvolte in questa importante iniziativa di sicurezza.

La giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato oggi su proposta dell’assessore Giovanni Paglia l’ordinanza che vieta il lavoro dalle 12.30 alle 16.00 ad ogni lavoratrice e lavoratore (senza distinzioni di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale) che operi in condizione di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - ordinanza - emanata - caldo

Caldo, ecco l'ordinanza della Regione che vieta il lavoro nelle ore centrali della giornata - Con l’arrivo delle calde giornate estive, la Regione Lazio si tutela adottando un’importante ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12.

La Flai Cgil Bat esprime soddisfazione per l'ordinanza emanata dalla Regione Puglia, a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori che operano all'aperto e nelle ore più... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Lavoro. Emanata l'ordinanza caldo: ecco cosa prevede e quali sono le categorie coinvolte; Stop per le attività lavorative a rischio quando c'è troppo caldo, Schifani firma l'ordinanza; Bologna e gli operai nei cantieri del tram a 40 gradi, la Cisl: «Vanno tutelati». Il Comune: «Ogni ora 15 minuti di stop e zone d'ombra».

Emergenza caldo, ecco quali regioni (e quali no) vietano il lavoro all’aperto nei giorni da bollino rosso - Il messaggio del pontefice alla Fao: "Prima o poi dovremo dare spiegazioni alle generazioni future, che erediteranno ingiustizia e disuguaglianza se non agiamo con buonsenso ora" L’ Europa in questi g ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Ordinanza anti-caldo? Va bene ma arriva troppo tardi. Serve l’automatisimo - Le reazioni di politica e sindacato dopo l’annuncio della firma del provvedimento regionale per fermare le attività lavorative all’aperto nelle ore più a rischio per la salute ... Da ilgiorno.it