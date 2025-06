Lavoro 300mila posti in più Ed è record di contratti a tempo indeterminato Calderone | I numeri ci danno ragione

I numeri parlano chiaro: in Italia l’occupazione si rafforza, con oltre 300.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato e un record di contratti a tempo indeterminato. L’ultima conferma arriva dall’Inps, che sottolinea come i dati mostrino una tendenza positiva e duratura. Questo segna un passo importante verso un mercato del lavoro più stabile e prospero. Un quadro che invita a guardare con ottimismo al futuro economico del Paese.

L’ultima conferma arriva dall’Inps: in Italia non solo cresce l’occupazione, ma cresce quella a tempo indeterminato. A marzo 2025, il saldo annualizzato del mercato del lavoro presenta un incremento di 300.000 posizioni nel settore privato, misurato come differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi. Il valore, spiega l’Istituto, riflette una variazione tendenziale positiva su base annua, con un incremento di +322.000 contratti a tempo indeterminato. Al contrario, le altre tipologie contrattuali registrano una diminuzione, con -22.000 rapporti, principalmente a causa del calo dei contratti stagionali e a tempo determinato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lavoro, 300mila posti in più. Ed è record di contratti a tempo indeterminato. Calderone: «I numeri ci danno ragione»

In questa notizia si parla di: lavoro - tempo - indeterminato - 300mila

VIDEO | Dopo la Bandiera blu è corsa contro il tempo per pulizia e servizi, Basile: "Non è solo un simbolo, ma frutto di un grande lavoro" - Messina si prepara all'estate con entusiasmo, festeggiando il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per undici chilometri di costa, da Mortelle a Santa Margherita.

Inps: osservatorio mercato del lavoro A marzo +300mila posti Saldo annualizzato positivo nel settore privato: +322.000 contratti a tempo indeterminato, in calo invece le altre tipologie (-22.000). Tutti i dati http://rb.gy/8fmhs8 Vai su X

20 Giugno 2025 BINGO franceseVince la causa col Psg (Paris Saint Germain) e crea un precedente: i calciatori sono dipendenti a tempo indeterminato. Vince 1,3 milioni di euro di risarcimento. Nei giorni scorsi, la Corte d’appello di Parigi ha stabilito che Vai su Facebook

Lavoro, 300mila posti in più. Ed è record di contratti a tempo indeterminato. Calderone: «I numeri ci danno ragione; INPS, creati 300mila nuovi posti di lavoro nel settore privato; Inps: a marzo +300mila posti in settore privato.

INPS, creati 300mila nuovi posti di lavoro nel settore privato - A fine marzo 2025 erano strati creati nel settore privato 300mila nuovi posti di lavoro rispetto ad un anno prima. Si legge su finanza.repubblica.it

Lavoro, Osservatorio Inps: a marzo +300mila posti nel settore privato - A marzo il saldo annualizzato del mercato del lavoro presenta un incremento di 300mila posizioni nel settore privato, misurato come ... Segnala ildiariodellavoro.it