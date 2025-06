Lavori urgenti in condominio | come e quando si decide senza assemblea

Nei casi di pericolo strutturale, l’amministratore può ordinare interventi immediati, nel rispetto di limiti e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lavori urgenti in condominio: come e quando si decide senza assemblea

In questa notizia si parla di: lavori - urgenti - condominio - decide

Stadio Euganeo, lavori urgenti «o niente agibilità»: l'esito della riunione in Prefettura - Lo stadio Euganeo si trova in una situazione critica: la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha stabilito che devono essere effettuati lavori urgenti entro nove giorni per garantire l'agibilità.

Chi decide sui lavori in condominio? Facciamo chiarezza! Spesso si pensa che sia l’amministratore a “decidere tutto”. Ma non è così. I lavori straordinari, come ristrutturazioni o interventi strutturali, sono di esclusiva competenza dell’assemblea condomini Vai su Facebook

Lavori urgenti al palazzo: se l'assemblea non decide, chi paga i danni?; Condominio, lavori urgenti autorizzati dal tribunale su richiesta dell’amministratore; Manutenzione del tetto comune: serve l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Lavori urgenti in condominio: come e quando si decide senza assemblea - Nei casi di pericolo strutturale, l’amministratore può ordinare interventi immediati, nel rispetto di limiti e responsabilità ... Da msn.com

Lavori urgenti in condominio: quali sono e chi li decide - Per decidere i lavori ordinari in un condominio non è previsto, di norma, un quorum specifico (salvo alcuni casi) e quindi la decisione viene presa a maggioranza dei ... Lo riporta ilgiornale.it