Lavori sull' A26 chiuso per alcune ore lo svincolo di Carpugnino

Attenzione automobilisti: nuove chiusure notturne sull'A26 metteranno alla prova la vostra pazienza. Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio, lo svincolo di Carpugnino sarà temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione, garantendo sicurezza e miglioramenti futuri. Pianificate con anticipo i vostri spostamenti per evitare disagi e scoprire tutte le alternative disponibili.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26. Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio, come comunicato da Autostrade per l'Italia, sarà infatti chiuso lo svincolo di Carpugnino, per consentire i lavori di manutenzione della galleria di svincolo. Lo svincolo sarà chiuso dalle 22 di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

