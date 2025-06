Lavori sulla Tangenziale di Napoli chiudono le rampe di via Cilea | quando riaprono

Se vivi a Napoli o transiti spesso sulla tangenziale, tieni presente che i lavori di adeguamento statico e sismico di Via Cilea comportano la chiusura temporanea delle rampe di ingresso e uscita. Dal 29 luglio al 31 agosto, pianifica con anticipo il percorso per evitare disagi e garantire la tua sicurezza. Restate aggiornati per scoprire quando le rampe riapriranno e tornare a viaggiare senza intoppi.

Chiudono le rampe di uscita (da oggi fino al 29 luglio) e di ingresso (dal 29 luglio al 31 agosto) di Via Cilea per lavori di adeguamento statico e sismico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

