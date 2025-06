Lavori sul Rio Granarolo intervento da 1,5 milioni di euro | il cantiere spiegato in un' assemblea pubblica

Un grande progetto da 15 milioni di euro sta prendendo forma sul rio Granarolo, con un intervento strategico di messa in sicurezza idraulica e statica. Durante l’assemblea pubblica, è stato illustrato il cantiere, assicurando trasparenza e coinvolgimento della comunità . La ditta Mattei lavori edili e stradali srl di Verucchio si sta preparando a trasformare questa sfida in un esempio di eccellenza. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante realizzazione.

Dopo che la Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato, tramite procedura di gara, alla ditta impresa Mattei lavori edili e stradali srl con sede legale a Verucchio, i lavori relativi alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica e statica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

