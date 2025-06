Lavori straordinari sulla rete Una notte di stop all’acqua nel centro storico | ecco le vie

Un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica trasformerà il centro storico in un cantiere notturno, sospendendo l’acqua in alcune delle zone più vitali della città. La notte tra oggi e domani, Viva Servizi metterà in atto lavori strategici per garantire un servizio più efficiente e sicuro in futuro. Ecco le vie coinvolte e tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio a questa importante operazione.

Oggi inizierà un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e si dovrà sospendere l’erogazione di fornitura d’acqua a tutta l’area centrale del centro storico tra ex ospedale Umberto I fino al Faro. Lo comunica l’azienda Viva Servizi. Gli Enti interessati dalla sospensione "sono tanti e tutti sensibili: tra questi la Facoltà di Economia e la Corte d’Appello. I lavori saranno eseguiti di notte dalla sera alla mattina del giorno dopo e sono lavori complessi". "I lavori prevedono la sospensione temporanea del servizio idrico – fa sapere l’azienda – che avrà luogo dalle ore 20 di mercoledì alle ore 8 di giovedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori straordinari sulla rete. Una notte di stop all’acqua nel centro storico: ecco le vie

