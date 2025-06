Lavori di manutenzione nelle stazioni quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni del Lazio

Se ti sposti regolarmente nel Lazio, preparati a qualche piccolo disservizio: dal 1° al 4 luglio, i treni Regionale e alcuni Intercity subiranno modifiche e cancellazioni a causa di lavori di manutenzione programmata. Un’inezia rispetto alle sfide quotidiane dei pendolari, ma un promemoria che anche le ferrovie si prendono cura di migliorare il servizio, garantendo comfort e sicurezza in futuro.

Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni del Lazio. Un refrain al quale i pendolari sono ormai abituati quando non devono avere a che fare direttamente con guasti o incendi che mandano in tilt le linee. Dal 1° al 4 luglio i treni del Regionale e diversi Intercity verranno.

