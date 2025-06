Lavori Aqp tra Catino e Santo Spirito | rubinetti ' chiusi' per 14 ore

Attenzione residenti di San Pio-Catino e Santo Spirito: giovedì 3 luglio, l'acquedotto Pugliese interromperà l'erogazione idrica per 14 ore per importanti lavori di miglioramento. Durante questo periodo, i rubinetti resteranno chiusi nelle strade interessate, garantendo un servizio più efficiente in futuro. Ricordate di approvvigionarvi in anticipo e di prendere le necessarie precauzioni. La vostra pazienza contribuirà a un servizio più affidabile e duraturo.

Stop all'erogazione idrica per 14 ore, in alcune strade tra i quartieri di San Pio-Catino e Santo Spirito. L'intervento di Acquedotto Pugliese è previsto per la giornata di giovedì, 3 luglio: i tecnici stanno eseguendo lavori per il miglioramento del servizio nell’abitato, che riguardano in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

