Lavori alla filovia chiude per una settimana un tratto di strada Canaletto

Lavori in corso sulla filovia: da martedì 1 luglio, un tratto di Canaletto sud tra le rotatorie di via Finzi e via del Mercato sarà temporaneamente chiuso. Questa chiusura, necessaria per la posa di plinti nell’ambito dell’adeguamento della rete filoviaria, segna un passo importante verso un sistema di trasporto più efficiente e moderno. Seguiteci per aggiornamenti e alternative di percorso durante i lavori.

Da martedì 1 luglio sarà chiuso il tratto di strada Canaletto sud tra la rotatoria di via Finzi e quella di via del Mercato per consentire la realizzazione di plinti nell’ambito dei lavori per l’adeguamento della rete filoviaria. L’intervento nel tratto, che procederà ad avanzamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

