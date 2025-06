Lavori al cavalcavia in A27 | chiuso per tre notti il casello di Treviso Sud

Se sei in viaggio verso Belluno o da Venezia, presta attenzione: il casello di Treviso Sud sarà chiuso per tre notti consecutive, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 luglio. Questa misura, necessaria per la manutenzione del cavalcavia sull'A27, potrebbe influenzare i tuoi piani di viaggio. Rimani aggiornato e pianifica con anticipo per evitare disagi durante questi interventi cruciali.

Tre notti di chiusura, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 luglio per il casello di Treviso sud, sia in entrata verso Belluno che in uscita per chi proviene da Venezia. Il provvedimento è stato preso per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo con la A27 dove continuano i. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

