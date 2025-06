Lavagna si ribalta autogrù | gravi due operai in un cantiere edile del Genovese

Un grave incidente sul lavoro scuote Lavagna, nel genovese, dove due operai sono rimasti gravemente feriti a causa del ribaltamento di un’autogrù durante lavori su un edificio. Mentre si trovavano su un cestello all’altezza del terzo piano, un’improvvisa tragedia ha rischiato di trasformarsi in una perdita irreparabile. La sicurezza sui cantieri diventa ancora più fondamentale in situazioni come questa, evidenziando l’urgenza di interventi efficaci e di una maggiore attenzione alle norme di prevenzione.

Due operai al lavoro su un cestello all'altezza del terzo piano di un edificio sono rimasti gravemente feriti a causa del ribaltamento di un'autogrù in un cantiere edile a Lavagna (Genova). I lavoratori erano impegnati nel rifacimento di un terrazzo ad una altezza di circa sette metri, quando improvvisamente l'automezzo si è ribaltato e il cestello elevatore li ha scaraventati in aria.