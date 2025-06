Lavagna gru crolla su un parcheggio | due feriti | Foto

Incidente in via Previati, durante le operazioni di installazione di una piattaforma in una traversa privata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Lavagna, gru crolla su un parcheggio: due feriti | Foto

