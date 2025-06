Lava del birrificio Miamal di Brembate vince il Premio Cerevisia

La birra artigianale bergamasca conquista il palcoscenico nazionale: “Lava” del birrificio Miamal di Brembate si aggiudica il Premio Cerevisia 2025 come miglior birra Bock, tra 140 concorrenti da tutta Italia. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza e la creatività del panorama brassicolo locale, ormai protagonista sulla scena italiana. La vittoria di Lava testimonia come la qualità e l’innovazione siano al centro della tradizione brassicola bergamasca, portando ancora più in alto il nome di questa regione.

Una birra artigianale bergamasca, eccellenza nazionale. È "Lava" del birrificio Miamal di Brembate, vincitrice del Premio Cerevisia come migliore birra "Bock", selezionata da una giuria qualificata tra 140 birre finaliste provenienti da 16 regioni italiane. Il Premio Cerevisia 2025, giunto ormai all 12° edizione, è il più autorevole riconoscimento nazionale dedicato a promuovere la produzione, la commercializzazione e il consumo di birra di qualità ed a premiare le eccellenze birraie del nostro Paese. In finale birre da 27 birrifici provenienti da 16 regioni italiane e la proclamazione ufficiale è avvenuta il 17 giugno scorso durante una solenne cerimonia al Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria.

