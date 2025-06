L' autostrada Palermo-Catania resta un inferno ma per fortuna Schifani e Anas hanno fatto pace

Dopo settimane di tensioni e schermaglie, l'autostrada Palermo-Catania si apre a un nuovo inizio grazie all’accordo tra Schifani e l’Anas. Una vera boccata d’ossigeno per i pendolari e per chi desidera un’Italia più unita e sicura. La pace tra istituzioni è un primo passo verso un futuro di collaborazione e progresso, perché solo conciliando le differenze possiamo sperare in un mondo più stabile e solidale.

Dopo un weekend di punzecchiature e accuse, nello stile marito-moglie, oggi (o forse ieri sera) Schifani e l'Anas hanno fatto pace. Una buona notizia. Siamo tutti per la pace. Tutti vorremmo che arrivasse la pace in Ucraina, così come in Medioriente. E più in generale in tutte le parti del mondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

