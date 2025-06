L’auto si trasforma in una palla di fuoco | ecco l’istante in cui viene spento il rogo

Un drammatico momento di paura si è vissuto a Forlì, quando un'auto ha improvvisamente preso fuoco, trasformandosi in una palla di fumo e fiamme. Fortunatamente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area senza alcun coinvolgimento di persone. Ecco come si è svolto l’intervento che ha evitato il peggio.

I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti in via San Leonardo in Schiova per l'incendio di una autovettura. La squadra ha operato per spegnere le fiamme che avvolgevano il veicolo e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona coinvolta, sul posto Carabinieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

