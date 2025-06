L' auto si ribalta muore sul colpo a 41 anni | il nipote 15enne è grave in ospedale

Un tragico incidente scuote la comunità di Correggioli, frazione di Ostiglia, dove Cristian Rossi, autotrasportatore di 41 anni, ha perso la vita in modo improvviso e drammatico. La sua auto si è ribaltata, causando un impatto devastante che ha portato alla sua morte sul colpo. Gravemente ferito anche il nipote di 15 anni, attualmente ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Una tragedia che ci ricorda quanto siano fragili le vite sulla strada.

Cristian Rossi è morto a 41 anni nel grave incidente stradale di domenica pomeriggio a Correggioli, frazione di Ostiglia, provincia di Mantova: abitava a Gazzo Veronese e faceva l'autotrasportatore, in passato aveva lavorato anche a Bergamo e Brescia. Il 41enne è deceduto sul colpo per le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

