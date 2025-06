L' auto in pochi minuti viene avvolta dalle fiamme Il rogo genera anche alcuni scoppi

Un drammatico episodio a San Leonardo in Schiova: in pochi minuti, un'auto si è trasformata in un inferno di fiamme e scoppi, costringendo il conducente ad accostare appena in tempo. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l’incidente ha scosso la comunità. Un monito sulla rapidità con cui un incendio può distruggere tutto, lasciando dietro di sé solo cenere e paura.

Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare. L'auto in pochi minuti è stata completamente avvolta dalle fiamme. Paura nel primo pomeriggio di lunedì per un incendio che ha interessato una vettura a San Leonardo in Schiova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

