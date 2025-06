L’auto è ancora il mezzo di trasporto preferito dagli italiani meglio se di seconda mano o a noleggio

L’auto rimane il cuore pulsante della mobilità italiana, sia che si tratti di un usato, di noleggio o di proprietà. Quattro ruote sono ancora il mezzo preferito da otto italiani su dieci per affrontare quotidianamente spostamenti e impegni, rafforzando un legame radicato nel tempo. Questa tendenza in crescita, evidenziata dall’indagine Aniasa e Bain & Company, sottolinea quanto il mondo dell’automobile continui a essere protagonista nel nostro stile di vita.

Che sia di proprietà o a noleggio, l’auto continua ad essere il mezzo di trasporto preferito dagli italiani. Otto persone su dieci non rinunciano alle quattro ruote per i propri spostamenti quotidiani, confermando una tendenza in crescita che rafforza il legame che da sempre unisce gli italiani al mondo dell’automobile. È quanto emerge dall’indagine annuale sulla mobilità condotta da Aniasa e Bain & Company, presentata a Roma in occasione del 60° anniversario dell’Associazione. L’utilizzo dell’ auto ha infatti registrato un aumento significativo: dal 72% del 2023 si è passati all’ 80% nel 2024, segnando un ritorno ai livelli pre-pandemia e superandoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it