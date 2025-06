L’auto che si trasforma in barca | sali a bordo dell' Amphicar!

Preparati a vivere un’estate indimenticabile, tra emozioni e sorprese uniche! L’auto che si trasforma in barca, l’Amphicar, approda sulle rive di Dervio per portare avventura e fascino vintage nel cuore della Lombardia. Da sabato 28 giugno 2025, l’evento Ninja trasformerà questa esperienza in un’occasione imperdibile: sali a bordo e lasciati conquistare da un mondo dove motori e emozioni si incontrano in perfetta armonia. Un’occasione che non puoi perdere!

Un’esperienza che ricorderai per sempre! Tra curiosità e avventura, potrai salire a bordo di un mezzo storico unico in Italia. Da sabato 28 giugno 2025, le rive di Dervio ospiteranno un'estate all’insegna del divertimento, dell’avventura. e dei motori! In occasione dell’apertura del Ninja. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

