Lautaro ribalta lo spogliatoio dell'Inter in diretta tv | Chi non vuole restare deve andare via

Lautaro Martinez scuote le fondamenta dell'Inter con parole taglienti e senza mezzi termini, in diretta tv dopo una sconfitta che brucia ancora. La sua presa di posizione netta ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando intendere che il futuro nel club potrebbe cambiare radicalmente. Chi non condivide l’ambizione e la voglia di riscatto, si faccia da parte. La squadra ora dovrà affrontare questa sfida con nuova determinazione. Continua a leggere...

Lautaro Martinez senza filtri dopo la sconfitta dell'Inter contro il Fluminense. L'attaccante argentino tuona in diretta tv: "Ho visto cose che non mi sono piaciute, chi non vuole restare deve andare via". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lautaro - inter - diretta - vuole

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

LIVE Inter-Fluminense 0-1: palo di Lautaro Martinez! Vai su X

Arnautovic Correa ? Taremi Bonny L’Inter inizia a fare il restyling degli attaccanti. Come riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno chiuso per l’arrivo di Bonny dal Parma per 23 milioni + 3 di bonus. Lautaro-Thuram-Bonny-Pio Esposito Vai su Facebook

Lautaro ribalta lo spogliatoio dell’Inter in diretta tv: “Chi non vuole restare deve andare via”; Lautaro BOOM, SFOGO in Diretta: “Chi non vuole stare all’Inter…”; Mondiale per Club, Lautaro: Ho visto cose che non mi sono piaciute, chi non vuole restare vada via.

Lautaro ribalta lo spogliatoio dell’Inter in diretta tv: “Chi non vuole restare deve andare via” - L’attaccante argentino tuona in diretta tv: “Ho visto cose che non mi sono piaciute, chi non vuole restare deve andare ... Segnala fanpage.it

Lautaro BOOM, SFOGO in Diretta: “Chi non vuole stare all’Inter…” - Subito dopo il termine di Inter–Fluminense, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha utilizzato parole molto dirette ai microfoni di DAZN per richiamare tutto il mondo interista. passioneinter.com scrive