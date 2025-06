Lautaro prosegue il suo mondiale sudamericano | ora la sfida generazionale con Fabio e i precedenti non sorridono al Toro

Lautaro Martinez continua il suo emozionante cammino nel Mondiale sudamericano, ora messo alla prova da una sfida generazionale contro Fabio e la squadra brasiliana della Fluminense. Dopo aver affrontato con determinazione il River Plate, il Toro si prepara a scrivere un altro capitolo di questa avventura, affrontando un gigante con alle spalle un sogno grandioso: conquistare un record e lasciare il segno in questo torneo unico.

