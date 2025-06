Lautaro Martinez durissimo | Chi vuole restare resti Altrimenti via! Alcune cose non mi sono piaciute

L'Inter si lecca le ferite dopo la débâcle contro il Fluminense, con una sconfitta 2-0 che brucia ancora. Lautaro Martinez, protagonista di un messaggio durissimo, si rivolge sia ai tifosi sia ai compagni, lasciando intendere che chi vuole restare deve impegnarsi al massimo: «Chi vuole restare, resti. Altrimenti, via». Un richiamo forte che potrebbe segnare un cambio di rotta, perché alcune cose non sono più accettabili.

L’Inter perde 2-0 gli ottavi di finale contro il Fluminense. Lautaro Martinez ha un messaggio importante sia per i tifosi che per i suoi compagni di squadra. OUT OUT – L’Inter perde ma sono le parole di Lautaro Martinez a destare scalpore: « Sicuramente mi fa male. Questo era l’ultimo obiettivo di questa stagione con le poche energie in corpo. Abbiamo messo il cuore, abbiamo messo tutto.. Dispiace tanto, io non voglio perdere. Dispiace per il gruppo. Però c’è una cosa che voglio dire, qua bisogna voler restare capito? Qui lavoriamo per obiettivi. Chi vuole stare con noi sta, chi non vuole restare deve andare via. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez durissimo: «Chi vuole restare, resti. Altrimenti via! Alcune cose non mi sono piaciute»

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - sono - durissimo

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Roberto De Zerbi critica l’Inter Milan alla vigilia del Mondiale per Club FIFA. "SONO DEI PRESUNTUOSI..." – Il tecnico italiano ha indicato le cause del disastro nerazzurro nella finale di Champions League e ha previsto un altro fallimento nel torneo in arrivo. I Vai su Facebook

Inter, Lautaro durissimo: Chi non vuole restare se ne vada, questa è una maglia importante; Inter, Lautaro Martinez: durissimo sfogo dopo l’eliminazione; Lautaro durissimo dopo Inter-Fluminense: Chi non vuole restare arrivederci, ho visto cose che non mi sono piaciute.

Inter, Lautaro Martinez: durissimo sfogo dopo l’eliminazione - Il capitano dei nerazzurri ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi compagni di squadra dopo la sconfitta col Fluminense ... Segnala msn.com

Lautaro durissimo dopo Inter-Fluminense: "Chi non vuole restare arrivederci, ho visto cose che non mi sono piaciute" - Parole molto pesanti del capitano nerazzurro dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club: "Per rimanere in alto bisogna avere voglia". Si legge su msn.com