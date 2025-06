Lautaro a Dazn | Chiedo scusa ai tifosi una sconfitta che fa male ma c’è una cosa che voglio dire da capitano | chi non vuole restare vada via! Ho visto cose che non mi sono piaciute

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, affronta con sincerità la recente sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense, chiedendo scusa ai tifosi e riflettendo sul momento difficile. Con parole ferme e chiare, l’attaccante nerazzurro invita chi non crede più nel progetto a fare un passo indietro, sottolineando l’importanza di unità e determinazione. Cosa mi passava nella testa all’uscita dal campo? Scopriamolo insieme.

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club vinto dai brasiliani per 0 a 2, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. COSA MI PASSAVA NELLA TESTA ALL’USCITA DAL CAMPO – « Sicuramente fa male perché questo era l’ultimo obiettivo che avevamo con la forza che ci era rimasta. Ci abbiamo messo il cuore. Io per primo ho lasciato tutto ad ogni allenamento, mi dispiace tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Chiedo scusa ai tifosi, una sconfitta che fa male ma c’è una cosa che voglio dire da capitano: chi non vuole restare vada via! Ho visto cose che non mi sono piaciute»

Lautaro Martinez: Capitano e Leader dell'Inter nonostante la Sconfitta in Finale di Champions - Lautaro Martinez si erge a faro nell'oscurità della sconfitta in finale di Champions. Il capitano dell'Inter, con parole sincere e un atteggiamento da leader, dimostra che il vero valore di una squadra si misura anche nelle avversità.

