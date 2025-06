Lauro autobus finisce contro un platano | soccorso conducente

Un incidente improvviso scuote Lauro: un autobus di linea si schianta contro un platano lungo via Ima, coinvolgendo un solo occupante. Il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo ha ricevuto tempestivo soccorso dai Vigili del Fuoco di Avellino. La scena, ancora sotto choc, evidenzia la rapidità di intervento e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Seguiamo gli sviluppi di questa vicenda che ha sconvolto la comunità .

Un autobus di linea è finito contro un platano lungo via Ima, nella frazione omonima del comune di Lauro, intorno alle 13:50 di oggi. Il conducente, unico occupante del mezzo, è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: lauro - autobus - platano - soccorso

