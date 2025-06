Laurea da rifare il pasticcio C’è chi non dorme la notte

Un diritto che svanisce, sogni sfioriti e una realtà che si scontra con l’incertezza: è questa la crisi dei laureati in Scienze dell’Educazione di Unimore. Sono quasi 400 i futuri educatori che si trovano a dover rifare il proprio percorso, tra rabbia e incredulità. Ma come si può trasformare questa ingiustizia in una nuova opportunità? La risposta sta nel fronteggiare le sfide con coraggio e determinazione.

Reggio Emilia, 30 giugno 2025 – Sulle chat degli ex studenti universitari di Scienze dell’Educazione di Unimore – oggi quasi tutti al lavoro nei nidi – l’umore prevalente è un mix di incredulità e rabbia. C’è tanta voglia di protestare. Capita davvero, come nei peggiori incubi, che per circa 400 laureati il titolo del studio non valga più; o meglio, non abiliti al ruolo di educatori che molti già ricoprono, quotidianamente e con fatica, nei nidi. La colpa non va ascritta certo agli studenti, che hanno completato il piano di studi e discusso la tesi. All’origine dell’inghippo – che riguarda gli ex iscritti negli anni accademici 201718 e 201819 – c’è un problema di natura burocratica, come scrive la Gazzetta di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laurea da rifare, il pasticcio. “C’è chi non dorme la notte”

