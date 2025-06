L’attesa del via libera Da Figc e Municipio i passi necessari per mettersi in moto

L’attesa per il via libera da parte della FIGC e del Comune si fa spasmodica, mentre i tifosi biancazzurri seguono con trepidazione gli sviluppi. Il sindaco Fabbri e l’assessore Carità sono pronti a definire la proprietà della nuova Spal, atteso che il bando potrà essere ufficialmente lanciato una volta ottenuto il nulla osta federale. Con l’approvazione imminente, si aprirà un nuovo capitolo di passione e speranza per tutto il popolo spalino.

Il popolo biancazzurro guarda con ansia e curiosità al Palazzo Municipale, dove il sindaco Fabbri e l' assessore allo Sport Carità sono chiamati a scegliere la proprietà della nuova Spal. Attraverso un bando che però non può ancora formalmente essere presentato a causa del via libera della Federcalcio che tarda ad arrivare. Stando alle informazioni che circolano comunque, presto la Figc darà l'ok per procedere. A quel punto verrà istituita una commissione di valutazione ad hoc, composta dal sindaco Fabbri, dall'assessore allo Sport Carità e dall'avvocato Federico Menichini, che si occuperà di analizzare le varie manifestazioni di interesse.

