L' attacco del Circolo Pd di Porta Nuova | Altro che bonifiche questa è la situazione di via Orazio FOTO

Il circolo PD di Porta Nuova non le manda a dire: tra promesse di bonifiche e realtà, la situazione di via Orazio rimane preoccupante. La recente operazione sotto il ponte di ferro sembra più un'illusione che una soluzione concreta, alimentando il senso di smarrimento tra residenti e commercianti. È ora di passare dalle parole ai fatti: la città merita interventi efficaci, non solo annunci vuoti.

“Comune venditore di fumo”. Questo il commento del circolo Pd di Porta Nuova alle operazioni di bonifica che si conducono sotto il ponte di ferro e la zona limitrofa lungo via Orazio e dunque anche sotto quel parcheggio dove, qualche mese fa, una ragazza è stata aggredita mentre chiamava le forze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: circolo - porta - orazio - attacco

Il circolo del Pd di Tuscania porta il nome di Danilo Baroni, il "compagno trombettista" - Il circolo del Pd di Tuscania, intitolato a Danilo Baroni, compagno trombettista e figura storica della città, si propone come spazio di incontro, confronto e ascolto nel cuore del centro storico.

La denuncia del Pd di Porta Nuova sul degrado in via Orazio.

Elezioni: Pd, scritte orribili su porta circolo a Napoli - "Questa notte il circolo del Partito Democratico dell'Avvocata, nel cuore della nostra città, ha subito un vile attacco. Da ansa.it

Venaria, sfondata la porta del circolo Pd: secondo attacco in pochi mesi - Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno sfondato la porta all'ingresso del circolo, dileguandosi senza lasciare tracce. torino.repubblica.it scrive