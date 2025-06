L’attaccante svizzero è voluto pure da Crystal Palace e Borussia Offerta alternativa per Ndoye Nel caso piace Van Bommel

Il calciomercato in casa Bologna si infiamma con diverse trattative calde: dall'interesse per l'attaccante svizzero 232, già desiderato da Crystal Palace e Borussia, alle strategie per sostituire Ndoye, con Ghilardi e Idzes nel mirino. Non solo, anche Erlic potrebbe lasciare i rossoblù, aprendo nuove opportunità di mercato. La rosa biancoblù si prepara a un’estate intensa, tra scelte low cost e colpi a sorpresa, perché il futuro è scritto anche nei dettagli.

Non solo Beukema e Lucumi, nell'occhio del ciclone: pure Erlic è in uscita e il Bologna continua a marcare Ghilardi (22) del Verona e Idzes (24) del Venezia, con il primo in realtà preso in considerazione anche come 'pedina low cost' qualora la dirigenza non dovesse arrivare alle prime opzioni per il sostituto di Beukema. Ma il mercato rossoblù passa pure da un esterno d'attacco, vista la probabile partenza di Ndoye. Forse non verso Napoli. Il diesse Manna, stando a quanto filtra dalla piazza partenopea, avrebbe fatto un ultimo tentativo per arrivare allo svizzero: troppi i 50 milioni richiesti dal Bologna, ma l'uomo mercato del Napoli ha pensato a una soluzione alternativa.

Ndoye costa 40 milioni e in cambio il Bologna vuole pure Raspadori in prestito (Gazzetta) - Nel mondo del calcio, le trattative spesso sorprendono per le loro cifre e richieste. Questa volta, la Gazzetta mette in discussione una proposta che sembra uscita da un racconto: il Bologna disposto a cedere Ndoye per 40 milioni, con la richiesta di ottenere in prestito Raspadori.

Crystal Palace and Borussia also want the Swiss striker. Alternative offer for Ndoye. In this case, Van Bommel is liked; Ndoye, il Napoli può alzare l’offerta in caso di attaccante “low cost” (Pedullà); Calciomercato Napoli, non c'è l'accordo per Ndoye. Lukaku sul suo futuro: «Resto in azzurro, ho un contratto l.

Ndoye, il Napoli può alzare l’offerta in caso di attaccante “low cost” (Pedullà) - Se il Napoli ingaggerà una punta low cost, potrebbe alzarsi l'offerta per l'esterno svizzero. Lo riporta ilnapolista.it