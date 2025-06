L’attaccante argentino Turchi torna a casa per una serata

Un ritorno speciale tra amici e tifosi: Juan Martin Turchi, l’attaccante argentino che ha conquistato il cuore del Foligno, torna a casa per una serata di solidarietà. Sabato 5 luglio, allo stadio comunale di Spello, questa stella si unisce a un evento benefico organizzato dall’Associazione Giacomo Sintini. Un’occasione imperdibile per sostenere progetti importanti, unendo passione e altruismo in una serata indimenticabile.

SPELLO - Juan Martin Turchi, l’attaccante argentino, idolo della tifoseria biancazzurra del Foligno sarà tra i protagonisti dell’ evento benefico in calendario sabato 5 luglio allo stadio comunale di Spello, organizzato dall’ Associazione Giacomo Sintini con la collaborazione della Julia Spello. L’obiettivo della serata – spiegano gli organizzatori – sarà quello di raccogliere fondi da donare all’Associazione Giacomo Sintini per progetti nel settore oncologico. All’avento prenderanno parte personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Già confermata la presenza di Gigi Apolloni, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Lamberto Boranga e tanti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’attaccante argentino Turchi torna “a casa“ per una serata

In questa notizia si parla di: attaccante - argentino - turchi - serata

Dybala, rimarrà l’attaccante argentino alla corte della Roma di Gasperini? Ecco il punto sul rinnovo - Dybala, il talento argentino, si prepara a tornare in campo con la maglia della Roma, ma il suo futuro resta incerto.

' , A presentare la serata sarà il giornalista sportivo Marco Taccucci , 05.07.2025 - info evento In ca Vai su Facebook

L’attaccante argentino Turchi torna “a casa“ per una serata; Fece sognare il Foligno, Turchi torna a Spello per La notte della solidarietà. Grandi ospiti, all'asta le maglie di Thuram, Theo e Di Lorenzo; Si chiude un'era per Mauro Icardi e l'Inter, ma Wanda Nara potrebbe non seguirlo.