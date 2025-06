Last Time di OARA | il nuovo singolo che racconta la dipendenza affettiva con un sound pop-electro internazionale

Quante volte ci siamo trovate a confrontarci con la paura di perderci, di dipendere da qualcuno troppo intensamente? "Last Time" di OARA, tra sonorità pop electro e un messaggio potente, esplora proprio questa complessa emozione, offrendo una voce autentica alle donne che cercano di riappropriarsi della propria forza interiore. Un inno alla resilienza che conquista il cuore e apre una finestra sulla libertà emotiva.

"Last Time" è il nuovo singolo di OARA, nome d'arte di Eleonora Albrecht, attrice, modella, cantautrice e DJ attiva tra Roma e Parigi. Pubblicato nell'estate 2025, il brano è disponibile in doppia versione – Original e Remix by KeeJay Freak – e affronta il tema attuale e delicato della dipendenza affettiva femminile. OARA racconta la forza di rialzarsi dopo una caduta emotiva. La canzone nasce da una riflessione lucida e personale: quante volte ci diciamo "mai più" sapendo che torneremo ancora una volta? "Last Time" è la colonna sonora di quel momento in cui il cuore prende il sopravvento sulla ragione.

