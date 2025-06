L' assurda storia dei bambini fantasma di Lauriano | senza nome ne' scuola col pannolino a 6 e 9 anni

Nel cuore di Lauriano, due bambini fantasma vivono un’esistenza isolata e misteriosa, senza nome né scuola, relegati in una cascina del Torinese. La loro storia strappa il velo sull’incuria e le sfide di un sistema che ancora fatica a proteggere i più vulnerabili. Ora che sono stati scoperti e affidati a una comunità protetta, si apre un nuovo capitolo di speranza e rinascita, ma resta il drammatico interrogativo: come è potuto accadere?

Due bambini hanno vissuto in una cascina del Torinese, a Lauriano, sconosciuti dal resto del mondo. Non hanno un nome registrato all'anagrafe e non hanno mai frequentato la scuola, nonostante abbiano 6 e 9 anni. Una volta scoperte le loro condizioni, anche precarie dal punto di vista dell'igiene, sono intervenuti i servizi sociali e ora sono stati affidati ad una comunità protetta.

Parla la sindaca di Lauriano, il paese a due passi dal bosco in cui sono stati trovati i due bambini fantasma: «Ora dobbiamo tutelare i piccoli» - In un angolo di Lauriano, il paese incastonato tra boschi e tradizioni, la scoperta dei due bambini fantasma ha scosso la comunità.

Sono cresciuti in una cascina abbandonata senza frequentare nessuno perché il padre "aveva paura dei virus". I due bambini di 6 e 9 anni trovati sulle colline di Lauriano, nel Torinese, erano chiusi in un isolamento quasi totale, erano quasi muti e indossavan

