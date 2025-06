L' Asp nei quartieri per dare informazioni sui servizi gratuiti il camper al Villaggio Santa Rosalia

L’Asp di Palermo continua il suo impegno nei quartieri della città, portando informazioni e supporto sui servizi gratuiti offerti dal camper al Villaggio Santa Rosalia. Questa iniziativa, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute, mira a rendere più accessibili le risorse sanitarie e sociali a tutti i cittadini, promuovendo benessere e prevenzione in modo semplice e diretto. Restate con noi per scoprire come potete usufruire di questi servizi essenziali e migliorare la vostra qualità di vita.

Prosegue nei quartieri della città l’attività di informazione, orientamento e supporto alla cittadinanza promossa dall’Asp di Palermo nell’ambito del Programma nazionale equità nella salute (Pnes), finanziato dal ministero della Salute e coordinato dall’Istituto nazionale per la promozione della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

